Addio Nintendo eShop su Wii U e 3DS: fissato l'orario di chiusura in Italia

alla fine il giorno è arrivato: il Nintendo eShop chiude su Wii U e 3DS proprio oggi, 27 marzo 2023. Dopo questa data non sarà più possibile accedere allo store attraverso le vecchie console Nintendo, che resterà regolarmente disponibile solo su Nintendo Switch.

In Italia, per questioni di fuso orario, sarà tuttavia possibile fare gli ultimissimi acquisti sull'eShop ancora per qualche ora prima che vada totalmente offline su Wii U e 3DS: il negozio digitale di Nintendo diverrà inaccessibile a partire dalle ore 03:00 del 28 marzo 2023. Se dunque volete recuperare qualche gioco o contenuto scaricabile in digitale sulle vecchie piattaforme, queste sono le ore finali per farlo, prima che diventi impossibile farlo.

Al netto della chiusura, comunque, è bene ricordare che tutti gli acquisti effettuati in precedenza sull'eShop di Wii U e 3DS restano validi, dunque sarà possibile scaricare nuovamente i giochi o i DLC già comprati anche dopo il mattino del 28 marzo. Per il resto, i fan Nintendo si preparano a salutare il servizio che tante soddisfazioni ha regalato loro sulle vecchie piattaforme.

Proprio nelle ultime settimane, intanto, c'è stato chi ha speso 23.000 dollari per comprare tutti i giochi 3DS e Wii U sull'eShop, dando vita ad una dispendiosa ma epica missione di preservazione di quei giochi che rischiano di andare persi per sempre dopo l'operazione messa in atto dalla casa di Kyoto.