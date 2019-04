Nel giorno del suo addio a Nintendo, Reggie Fils-Aime debutta su Twitter!

Come vi abbiamo segnalato, da oggi 15 aprile Reggie Fils-Aime non è più il presidente e COO di Nintendo of America. Libero da peso di guidare un società di tale caratura, il buon Regginator ha deciso di aprire un profilo Twitter ufficiale!

Nel suo primo post, ha salutato la comunità del social in un modo assai singolare, ovvero pubblicando una foto di una statuita con le sue fattezze che regge un bigliettino con il suo nome. In brevissimo tempo, l'ex presidente ha guadagnato oltre 63 mila follower, tra i quali figurano anche molti veterani dell'industria. Nella descrizione del profilo, l'ormai ex presidente si descrive come un "active business provocateur"... cosa avrà in mente? Lo scopriremo molto presto, quando comincerà a twittare in maniera regolare. Intanto, in calce a questa notizia trovate il suo primo tweet, dal quale potete accedere al suo profilo personale.

La presidenza di Nintendo America, ricordiamo, è passata nelle mani di Doug Bowser. Il nuovo boss non è certamente l'ultimo arrivato: si è unito alla compagnia giapponese nel 2015 in qualità di vice presidente del dipartimento vendite e marketing, svolgendo in questi anni un lavoro eccellente per il lancio e il marketing di Nintendo Switch.