Addio a Oculus Quest: Meta annuncia la fine del supporto al visore VR

Mentre gli appassionati della Realtà Virtuale gioiscono per le prime conferme sul lancio di Meta Quest 3 nel 2023, si chiude un'epoca per la Realtà Virtuale legata all'universo di Meta/Oculus.

I vertici dell'azienda hanno infatti annunciato ai fruitori del primo Oculus Quest che presto cesserà il supporto offerto all'hardware. Questo significa che, a partire dal 2023, Meta non dedicherà più alcuna risorsa allo sviluppo di nuove feature per il dispositivo, per il quale resta però garantito un costante aggiornamento per quanto riguarda le misure di sicurezza. Su questo fronte, l'impegno dell'azienda resta infatti confermato sino ad almeno il 2024.



Ovviamente, tutti i possessori del primo Oculus Quest/Meta Quest potranno continuare ad utilizzare il visore VR con tutti i giochi compatibili in proprio possesso. A partire dalla data del 5 marzo 2023, cesseranno invece di essere disponibili le funzioni di carattere social associate al dispositivo per la Realtà Virtuale.

L'impegno complessivo profuso da Meta nel campo della Realtà Virtuale non sembra ad ogni modo essere in alcun modo in discussione, soprattutto alla luce dei più recenti ampliamenti degli Oculus Studios. Ricordiamo infatti che l'ultimo anno si è concluso con l'acquisizione da parte dell'azienda di ben tre nuove software house, ovvero Camouflaj, Twisted Pixel e Armature Studio.