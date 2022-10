Addio Origin, benvenuta EA App: nasce il nuovo client PC Windows dei giochi EA

La trasformazione di EA Origin iniziata nel 2020 sta per concludersi ufficialmente con la chiusura della fase di beta testing della nuova piattaforma PC Windows dei giochi sviluppati e prodotti da Electronic Arts.

Il rollout dell'aggiornamento che sostituira Origin con il client EA App partirà a breve e porterà con sé numerose migliorie, ottimizzazioni e aggiunte all'esperienza utente da fruire su PC Windows. La nuova piattaforma di Electronic Arts proporrà un design semplificato che consentirà ai giocatori di trovare facilmente i contenuti desiderati.

Tra le novità più dirimenti della nuova EA App c'è poi l'opzione per il download automatico dei giochi, con tanto di opzione per attivare l'aggiornamento in background dei titoli già presenti nella propria libreria. Sarà inoltre possibile creare la propria lista amici definitiva collegando l'account EA alle altre piattaforme come Steam, PlayStation e Xbox. Il colosso videoludico americano sottolinea anche la possibilità di trasferire automaticamente i salvataggi locali e cloud da Origin a EA App, come pure l'opzione per importare la lista amici da PSN e Xbox Live attraverso il collegamento degli account.

