Addio PlayStation Plus Collection: Sony fissa la data di chiusura del servizio

Contestualmente al reveal dei quattro giochi PS Plus di febbraio arriva anche l'annuncio a sorpresa, da parte di Sony, della fine dell'offerta legata alla PlayStation Plus Collection.

Annunciata a settembre 2020 come parte delle iniziative prese dal colosso tecnologico giapponese per invogliare gli utenti PS4 a passare a PlayStation 5, PS Plus Collection è un ricco 'pacchetto di benvenuto' che comprende una folta selezione di videogiochi PS4.

Nell'elenco dei titoli che rientrano nella PlayStation Plus Collection troviamo esclusive first party come Bloodborne, inFamous Second Son, Days Gone, God of War, The Last of Us Remastered e Uncharted 4, oltre a importanti videogiochi di terze parti come Battlefield 1, Fallout 4, Persona 5, Mortal Kombat X, Call of Duty Black Ops 3 e Batman Arkham Knight.

In un passaggio dello speciale del PlayStation Blog sui giochi PS Plus di febbraio, i curatori del blog istituzionale di Sony Interactive Entertainment ci spiegano che "dal 9 maggio la PlayStation Plus Collection non sarà più offerta. Se non hai ancora riscattato i titoli in questa raccolta, potrai farlo fino al 9 maggio, il che ti permetterà di accedere a tali titoli anche dopo questa data fintanto che sarai membro PlayStation Plus".

Il termine ultimo per riscattare i videogiochi della PlayStation Plus Collection è perciò fissato per il 9 maggio 2023, un tempo più che sufficiente a consentire all'utenza PS5 di inserire in catalogo i titoli di proprio interesse e di fruirli 'gratuitamente' fino a che si rimane abbonati a PS Plus. È però giusto sottolineare come nel marzo dello scorso anno Sony riferì che non avrebbe cancellato la PlayStation Plus Collection e che avrebbe continuato a offrire questa ricca collezione di 'vecchie glorie PS4' agli utenti PlayStation 5, a prescindere dai cambiamenti avvenuti con il passaggio al Nuovo PS Plus.