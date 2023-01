Addio Project Q? Ubisoft avrebbe cancellato il gioco in stile Fortnite, stando ai leak

Dalle pagine di InsiderGaming, il noto leaker Tom Henderson ci informa che Ubisoft avrebbe deciso di bloccare lo sviluppo di Project Q, il battle royale in stile Fortnite annunciato dal colosso videoludico francese nel marzo del 2022 a seguito dell'ennesima fuga di notizie.

Sulla scorta delle indiscrezioni condivise da Henderson apprendiamo infatti che il Battle Arena di Ubisoft conosciuto con il nome in codice Project Q rientrerebbe nella dozzina di battle royale cancellati da Ubisoft citati nei giorni scorsi proprio dal leaker e collaboratore di InsiderGaming.

Stando a quanto spiegato dalle 'gole profonde' interpellate da Tom Henderson, Ubisoft avrebbe contattato su Discord i propri playtester per informarli dell'avvenuta cancellazione di Project Q, uno sparatutto descritto da chi ha potuto provarlo in anteprima come un'esperienza particolarmente adrenalinica e con meccaniche mutuate, appunto, da titoli come Fortnite Battaglia Reale e free to play affini.

In attesa di una conferma o smentita da parte del publisher e sviluppatore transalpino, vi invitiamo a rimanere su Everyeye.it per leggere questo nostro speciale sul futuro di Ubisoft tra ritardi e cancellazioni, con le considerazioni e gli approfondimenti di Giuseppe Carrabba sui problemi affrontati dall'azienda francese e sulle possibilità di riscatto offerte dai videogiochi che la compagnia intende lanciare da qui ai prossimi mesi, come Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora.