Addio a Roberto Draghetti, voce di Jamie Foxx, Tony Ciccione e Soldato 76 in Overwatch

Oggi, purtroppo, la nostra rubrica sui doppiaggi si ferma per ricordare la carriera e la vita di Roberto Draghetti, brillante attore che come pochi ha saputo dosare la voce dando vita a personaggi di ogni genere.

Nato a Roma nel 1960, Draghetti avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni, ma purtroppo un infarto lo ha portato via dagli affetti più cari. Attivissimo nel doppiaggio cinematografico, non c'è un attore a cui non abbia prestato la voce: i più celebri sono Jamie Foxx (Giustizia Privata); Terry Crews (I Mercenari); Josh Brolin (Non è un paese per vecchi); Mickey Rourke (Sin City); Ray Stevenson (Thor: The Dark World e Ragnarok); Choi Min-sik (Old Boy, Lady Vendetta); Jeffrey Wright (Casino Royale, Quantum of Solace); Patrick Warburton (Ted); Mark Hamill (Kingsman - Secret Service) e Idris Elba (Ghost Rider - Spirito di vendetta). Ha inoltre doppiato Peter Dinklage, Benicio del Toro Dwayne Johnson e Michael Chiklis.

Anche sul piccolo schermo e nel mondo d'animazione ha lasciato il segno con i suoi iconici Tony Ciccione sovrintendente Chalmers e Serpe ne I Simpson, Stoick l'Immenso in Dragon Trainer, Maurice nella saga Madagascar ed Eddy in Ed, Edd & Eddy, Adam Baldwin in Chuck, Jeffrey Wright in Westworld, Michael Rooker in The Walking Dead e Paco Tous in La Casa di Carta. Lo ritroviamo inoltre in Il Gobbo di Notre Dame, A Bug's Life, Fantastic Mr. Fox (voce narrante), Kung Fu Panda e Piovono Polpette (agente Devereaux).

Nel mondo videoludico ha invece interpretato Karl Fairburne in Sniper Elite V2 e nei capitoli 3 e 4, Celebrimbor in La Terra di Mezzo L'ombra di Mordor e L'ombra della guerra; Dick Marcinko in Rogue Warrior; Keats in Folklore; Capo Gustavo e Generale Chase in Fallout 3; Il re persiano e Caronte in God of War: Chains of Olympus; Malcolm in Unreal Tournament 3; Garrosh Malogrido in World of Warcraft e Heroes of the Storm; Jack Vincent in Call of Duty: Black Ops III; Soldato 76 in Overwatch; Mr. Braun in Steins;Gate e infine Dio, Gary Chalmers, Capitano McAllister e Serpe in I Simpson Il videogioco.