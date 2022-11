Addio Square Enix Montreal: Deus Ex GO ed altri giochi mobile verso la chiusura dei server

Nelle scorse settimane è stato confermato che Embracer Group ha chiuso l'ex Square Enix Montreal, rinominato Studio Onoma soltanto poco tempo prima dello stop definitivo alle sue attività.

Il colosso del gaming ha preferito concentrare i propri sforzi su altre realtà come Eidos Montreal e Crystal Dynamics, investendo su questi team le risorse inizialmente previste per la software house ormai defunta. Di conseguenza anche le produzioni mobile della fu Square Enix Montreal sono destinate a seguire una sorte analoga: attraverso un aggiornamento su Twitter, Studio Onoma fa sapere che i server di Deus Ex GO, Hitman Sniper The Shadows, Arena Battle Champions e Space Invaders Hidden Heroes verranno chiusi definitivamente il 4 gennaio 2023.

A partire dal prossimo primo dicembre, intanto, questi quattro giochi mobile verranno rimossi dalla vendita su App Store e Google Play Store; chi li ha acquistati prima di tale data potrà continuare invece a giocarci fino alla data dello stop ai server prevista all'inizio del nuovo anno. Con effetto immediato, invece, vengono interrotti gli acquisti in-game, con Studio Onoma che invita i giocatori ad utilizzare al più presto i contenuti acquistati in precedenza in quanto non verranno rimborsati. Gli autori concludono il loro messaggio ringraziando i fan per aver giocato le loro produzioni.

Square Enix Montreal era divenuto Studio Onoma lo scorso ottobre, un cambiamento che lasciava presagire come Embracer Group intendesse puntare ancora sul team specializzato in giochi mobile, prima dell'improvvisa chiusura.