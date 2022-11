Addio Studio Onoma: Embracer chiude l'ex Square Enix Montreal

Risale soltanto a poche settimane fa la conferma che l'ex Square Enix Montreal è divenuto Studio Onoma, rebranding deciso da Embracer Group dopo l'acquisizione definitiva del team specializzato in giochi mobile ad agosto 2022. Ma la nuova vita dello studio canadese è stata decisamente breve.

CDE Entertainment, etichetta sotto controllo di Embracer che comprende i team acquisiti da Square Enix (come Eidos Montreal e Crystal Dynamics ora proprietà di Embracer Group), conferma infatti la chiusura definitiva di Studio Onoma e del QA team. Con questa mossa almeno 200 persone rischiano di rimanere senza lavoro, sebbene CDE conferma di essere in azione per trovare una sistemazione alla maggior parte dei dipendenti, riassegnandoli ad altri progetti per PC e console attualmente in cantiere presso le software house di Embracer.

"Abbiamo enormi ambizioni con Crystal Dynamics e Eidos Montreal, vediamo le opportunità di crescita concentrarsi attorno i nostri principali franchise e giochi Tripla A. Chiudere Studio Onoma ed il QA Team è stata una decisione molto difficile, una che abbiamo preso con grande cura ed attenzione. Ringraziamento enormemente tutti i membri per il loro contributo nel corso degli anni e speriamo di trovare una sistemazione per la maggior parte di loro", dichiara Phil Rogers, direttore di CDE Entertainment, riguardo i motivi dietro la chiusura. La fine di queste due realtà permetterà in ogni caso ad Embracer di "concentrare le proprie risorse produttive verso i suoi studi principali, come Crystal Dynamics ed Eidos Montreal".

Fondata nel 2011, l'ex Square Enix Montreal venne aperta dal colosso nipponico per avere un maggior supporto sullo sviluppo di titoli AAA, ma nel giro di due anni venne dirottata verso la creazione di produzioni mobile. Al team canadese si deve la nascita di giochi come Hitman GO, Lara Croft GO e Deus Ex GO, ed con il rebranding in Studio Onoma avrebbe dovuto proseguire su questa strada. E invece, meno di un mese dopo, è arrivata la chiusura dei battenti.