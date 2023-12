Addio The Day Before: 5 giochi con cui colmare il vuoto che ha lasciato

Gli sfortunati eventi che hanno coinvolto The Day Before hanno rovinato i vostri piani di giocare un survival a base di zombi? Nessun problema, poiché abbiamo pensato a cinque alternative da recuperare in seguito alla rimozione del gioco Fntastic da Steam.

Tom Clancy’s The Division 2

Probabilmente è il videogioco più simile in assoluto a The Day Before. Proprio come nel titolo Fntastic, in Tom Clancy’s The Division 2 manca la componente survival, ma l’obiettivo della principale modalità del looter shooter firmato Ubisoft, chiamata la Zona Nera, prevede proprio che i giocatori si addentrino in un’area popolata da nemici controllati dall’IA e altri giocatori, i quali possono far fuori altri avversari per sottrarne il bottino. Certo, in questo caso mancano i non morti, ma si tratta comunque dell’esperienza più vicina a quella di The Day Before per meccaniche e comparto artistico, solo con un gameplay e una gestione del loot infinitamente migliore.

Dysmantle

Disponibile da poco anche nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium (oltre che su Steam, Android, iOS e Nintendo Switch), Dysmantle è un survival game con visuale isometrica in cui il protagonista deve riuscire ad evitare la morte nel bel mezzo di un’apocalisse zombi. In questo caso manca il multiplayer, ma si tratta di un gioco perfetto per chi ama accumulare risorse, dedicarsi al crafting ed esplorare la mappa alla ricerca di luoghi segreti e infetti da sconfiggere.

Unturned

Non fatevi ingannare dal comparto grafico cubettoso, questo gioco gratis che si può scaricare su Steam è molto popolare e permette di vivere da soli o in multiplayer online un’esperienza survival a base di zombi davvero piacevole. Si tratta di uno sparatutto con visuale in prima persona che vanta modalità PvP, co-op e persino server dedicati al role-play.

Dying Light 2: Stay Human

Se invece in The Day Before avete sentito la mancanza di un numero consistente di zombi e non eravate soddisfatti del gameplay, allora non possiamo che suggerirvi di provare Dying Light 2: Stay Human. Questo action in prima persona permette al giocatore di esplorare un enorme open world in cui affrontare orde di non morti parecchio aggressivi. Sebbene manchi la componente PvP, il gioco supporta la co-op per più giocatori, che possono collaborare sia per completare attività collaterali che le missioni della campagna.

Project Zomboid

Tornato alla ribalta qualche mese fa grazie a Twitch, Project Zomboid è un altro titolo imprescindibile per chiunque apprezzi i giochi di sopravvivenza ambientati in un mondo post-apocalittico popolato dai mangiacervelli. Con visuale isometrica e grafica stilizzata come quella dei vecchi capitoli di The Sims, il gioco consiste nel sopravvivere cercando provviste ed eliminando gli infetti. Ciò che rende il titolo unico nel suo genere è la complessità, poiché è caratterizzato da un gameplay assai profondo, in grado di soddisfare chiunque apprezzi il genere.

