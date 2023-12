Addio The Last of Us Online: il gioco multiplayer è stato cancellato da Naughty Dog

La notizia era ormai nell'aria da un po' di tempo e la conferma giunge a sorpresa, nel cuore della notte: The Last of Us Online è stato cancellato da Naughty Dog. Lo studio di Sony ha dato la notizia sulle sue pagine ufficiali, dando una spiegazione ai fan che attendevano con trepidazione l'arrivo del gioco multiplayer.

A quanto pare, The Last of Us Online è stato cancellato non perché il progetto non fosse convincente, bensì perché Naughty Dog si è resa conto di star facendo il passo più lungo della gamba: The Last of Us Online avrebbe risucchiato tutti gli sforzi creativi e produttivi dello studio, che non avrebbe più potuto dedicarsi alle esperienze single player per cui è diventata nota ed apprezzata.

"Ci rendiamo conto che molti di voi stavano aspettando notizie sul progetto che chiamavamo The Last of Us Online. Non esiste un modo semplice per dirlo: abbiamo preso la decisione incredibilmente difficile di interrompere lo sviluppo di quel gioco. Il team multiplayer ha lavorato alla pre-produzione da quando eravamo impegnati su The Last of Us Parte II, creando un'esperienza che ritenevamo unica e dotata di un enorme potenziale.

Mentre il team multiplayer reiterava il concept di The Last of Us Online durante questo periodo, la loro visione prendeva forma, il gameplay diventava più raffinato e soddisfacente ed eravamo entusiasti della direzione in cui ci stavamo dirigendo verso la piena produzione. L'enorme portata della nostra ambizione era diventata chiara. Per pubblicare e supportare The Last of Us Online avremmo dovuto impiegare tutte le risorse del nostro studio per supportare i contenuti post-lancio negli anni a venire, con un grave impatto sullo sviluppo dei futuri giochi single player. Quindi, avevamo due strade davanti a noi: diventare uno studio esclusivamente dedito ai live service o continuare a concentrarci sui giochi narrativi single player che hanno definito la storia di Naughty Dog".

Lo studio guidato da Neil Druckmann si dice enormemente dispiaciuto per la decisione presa, ma ha al contempo rincuorato la fanbase affermando che "abbiamo più di un nuovo ambizioso gioco single player su cui stiamo lavorando qui a Naughty Dog e non vediamo l'ora di condividere di più su ciò che verrà dopo quando saremo pronti".