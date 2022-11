Addio The Sims 4 Legacy Edition: EA stacca la spina alla versione low-end

Dopo essersi premurata di rilanciare The Sims 4 gratis per tutti, Electronic Arts informa i patiti del kolossal sim-life di essere in procinto di staccare definitivamente la spina a The Sims 4 Legacy Edition, la versione fruibile su PC e Mac con hardware di fascia bassa.

La dismissione di The Sims 4 Legacy Edition, con il conseguente abbandono da EA App (il nuovo store che ha soppiantato EA Origin), è prevista per la giornata di lunedì 12 dicembre 2022. La Legacy Edition di The Sims 4, lo ricordiamo, è un'edizione gratuita di The Sims 4 e The Sims 4 Deluxe Edition eseguibile su sistemi datati o dotati di hardware che non rientra nelle specifiche minime della versione 'ufficiale' del sim-life di Maxis.

I curatori della pagina di Supporto Ufficiale di Electronic Arts sottolineano però come tutti i salvataggi della Legacy Edition siano perfettamente compatibili con The Sims 4. Per recuperare i salvataggi in questione, basta accedere al client di EA App con le credenziali del proprio account, disinstallare la Legacy Edition di The Sims 4 ed effettuare il download della nuova versione. Una volta aperta l'applicazione di gioco, tutti i salvataggi del proprio account verranno 'migrati' automaticamente su The Sims 4, a patto di utilizzare un PC con sistema operativo a 64-bit e di rientrare nelle specifiche di sistema.

Sapevate che nei giorni scorsi sono trapelate le prime immagini di The Sims 5? Lo sviluppo del nuovo capitolo del sim-life è già iniziato, anche se EA Maxis invita tutti gli appassionati alla pazienza.