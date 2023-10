Addio ai videogiochi su supporto fisico? Le riflessioni di Ubisoft tra digital e retail

Il chiarimento di Ubisoft sul proprio ruolo nell'affare Activision-Microsoft offre al vice presidente senior del publisher francese, Chris Early, l'opportunità di partecipare al dibattito della community sul declino (forse inarrestabile?) delle vendite dei videogiochi su supporto fisico in favore del digital delivery.

L'esponente di Ubisoft esordisce nel suo discorso affermando che "lo streaming continuerà a crescere nel tempo. 15 anni fa c'erano aziende che cercavano di creare piattaforme di streaming ma l'infrastruttura non era ancora pronta, oggi però le cose sono nettamente migliorate, basti pensare alla velocità di accesso a internet che significamente più elevata rispetto a 10-15 anni fa. [...] Stiamo già assistendo a un aumento significativo della quota digitale negli acquisti di videogiochi, le persone confidano nel fatto che saranno in grado di accedere ai propri giochi senza avere la necessità assoluta di utilizzare un supporto fisico per riprodurli".

Alla domanda diretta su cosa ne pensi del futuro dei videogiochi retail, Early risponde ricordando come "esiste un mercato delle edizioni da collezione. C'è poi il fattore rappresentato dalla necessità di acquistare un gioco su supporto fisico per poterlo regalare ai propri amici o parenti, oppure anche solo perchè si ritiene più facile comprarlo in negozio. Alcune persone vorranno sempre possedere il disco fisico, quindi in tutta sincerità non penso proprio che diremo mai addio al mercato retail. Sono perciò certo del fatto che le vendite fisiche continueranno a diminuire nel tempo, ma credo che il mercato retail non scomparirà mai del tutto".

