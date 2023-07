Addio Xbox Live Gold, benvenuto Game Pass Core: quanto costa, uscita, differenze e giochi

Pochi giorni dopo la rimodulazione dei prezzi dei piani di Xbox Game Pass già esistenti, Microsoft opera un altro importante cambiamento al suo pacchetto di servizi per i videogiocatori mandando definitivamente in pensione Xbox Live Gold (e i suoi Games with Gold) per sostituirlo con Xbox Game Pass Core, che si configurerà come il punto d'ingresso a Game Pass.

Cos'è Xbox Game Pass Core e quando esce?

Xbox Game Pass Core debutterà ufficialmente il 14 settembre 2023. Essendo "un'evoluzione di Xbox Live Gold", così l'ha definito Microsoft, consentirà ai giocatori che lo sottoscriveranno l'accesso ai servizi multiplayer su console Xbox e degli sconti esclusivi per l'acquisto dei nuovi titoli. Al posto dei giochi mensili, fino ad oggi conosciuti come Games With Gold, offrirà tuttavia una selezione di oltre 25 giochi per console fruibili in ogni momento finché si è abbonati al servizio. Il tutto, al costo di 6,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno.

Quali sono i giochi inclusi nell'abbonamento?

Questi i giochi per Xbox One e Xbox Series X|S già confermati per il lancio del 14 settembre:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

I giochi appena elencati sono meno degli "oltre 25" promessi da Microsoft al lancio, ma in realtà la restante parte verrà annunciata direttamente al day one del 14 settembre. La casa di Redmond ha inoltre assicurato che aggiungerà nuovi videogiochi alla lista 2-3 volte all'anno.

Cosa succede a Xbox Live Gold?

Il 14 settembre tutti gli iscritti a Xbox Live Gold diventeranno automaticamente degli abbonati a Xbox Game Pass Core, senza alcun cambiamento nei prezzi, ottenendo l'accesso immediato ai 25 suddetti giochi e mantenendo i vantaggi che già avevano. La promozione Games with Gold terminerà ufficialmente il 1° settembre. I giocatori iscritti a Xbox Game Pass Core oppure a Xbox Game Pass Ultimate potranno continuare a giocare a tutti i giochi Xbox One che hanno riscattato in passato, a patto di avere una sottoscrizione attiva. I giochi Xbox 360 riscattati in passato grazie a Live Gold continueranno invece ad essere giocabili con o senza abbonamento attivo.

Che differenze ci sono tra Xbox Game Pass Core e gli altri piani a Game Pass?

Xbox Game Pass Core andrà dunque a configurarsi come il punto d'ingresso più economico a Game Pass, che dunque dal 14 settembre offrirà le seguenti opportunità:

Xbox Game Pass Core (6,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno): accesso al multiplayer su console, sconti esclusivi e una selezione di oltre 25 giochi per Xbox One e Series X|S

(6,99 euro al mese o 59,99 euro all'anno): accesso al multiplayer su console, sconti esclusivi e una selezione di oltre 25 giochi per Xbox One e Series X|S Xbox Game Pass Console (10,99 euro al mese): catalogo di centinaia di videogiochi per console in continuo aggiornamento (inclusi nuovi titoli Xbox Game Studios fin dal day one), sconti e offerte per gli abbonati, vantaggi di Riot Games

(10,99 euro al mese): catalogo di centinaia di videogiochi per console in continuo aggiornamento (inclusi nuovi titoli Xbox Game Studios fin dal day one), sconti e offerte per gli abbonati, vantaggi di Riot Games PC Game Pass (9,99 euro al mese): catalogo di centinaia di videogiochi per PC in continuo aggiornamento (inclusi i nuovi titoli Xbox Game Studios fin dal day one), sconti e offerte per gli abbonati, vantaggi di Riot Games, catalogo di EA Play per PC

(9,99 euro al mese): catalogo di centinaia di videogiochi per PC in continuo aggiornamento (inclusi i nuovi titoli Xbox Game Studios fin dal day one), sconti e offerte per gli abbonati, vantaggi di Riot Games, catalogo di EA Play per PC Xbox Game Pass Ultimate (14,99 euro al mese): include tutti i vantaggi di Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Console e PC Game Pass in un unico abbonamento, oltre ad EA Play per console e PC, e il gaming via Cloud su PC, console e dispositivi mobili.

L'offerta sarà dunque quantomai ampia, andandosi ad adattare alle esigenze e alle tasche di tutti i videogiocatori della casa di Redmond.