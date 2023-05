Addio Zelda, Final Fantasy 16 tornerà in vetta ai Most Wanted di Famitsu?

Con oltre 1.000 voti, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom occupa il primo posto della classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu. Il gioco Nintendo è ormai uscito (i voti sono stati raccolti nel periodo che va dal 20 al 26 aprile) e dunque la prossima settimana avremo un altro gioco alla posizione numero uno.

Chiaramente ci riferiamo a Final Fantasy 16, ad oggi secondo per distacco con 740 voti contro i 1.039 di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

1. NSW The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 1.039 voti

2. PS5 Final Fantasy XVI 740 voti

3. NSW Pikmin 4 567 voti

4. PS5 Final Fantasy 7 Rebirth 525 voti

5. PS5 Street Fighter 6 514 voti

6. NSW Ushiro 239 voti

7. PS5 Pragmata 217 voti

8. NSW Ys X 215 voti

9. PS5 Tekken 8 212 voti

10. NSW Atelier Marie Remake 201 voti

11. PS5 Like a Dragon 8 196 voti

12. NSW Master Detective Archives Rain Code 180 voti

13. PS4 Like a Dragon 8 170 voti

14. NSW Etrian Odyssey Origins Collection 164 voti

15. PS4 Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name 133 voti

16. PS4 Street Fighter 6 122 voti

17. NSW Momotaro Dentetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! 117 voti

18. PS5 Ys X 111 voti

19. PS5 Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name 101 voti

20. PS5 Diablo IV 95 voti

21. NSW Professor Layton and the New World of Steam 90 voti

22. NSW Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars 88 voti

23. PS4 Ys X 87 voti

24. PS4 Granblue Fantasy Relink 85 voti

25. NSW Ghost Trick 83 voti

26. NSW Baten Kaitos I & II HD Remaster 82 voti

27. NSW Fantasy Life i The Girl Who Steals Time 80 voti

28. NSW Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation 77 voti

29. NSW Hogwarts Legacy 76 voti

30. PS4 Atelier Marie Remake 69 voti

Per il resto nessuna particolare sorpresa, sul gradino più basso del podio troviamo Pikmin 3 per Nintendo Switch, a seguire Final Fantasy VII Rebirth, Street Fighter 6, Ushiro, Pragmata, Ys X, Tekken 8 e Atelier Marie Remake a completare la Top 10.