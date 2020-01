Adesso potete giocare a Resident Evil 2 Remake per PC nei panni di Ciri di The Witcher 3!

I modder continuano a divertirsi con Resident Evil 2 Remake sostituendo i due protagonisti o i nemici con i modelli dei personaggi più disparati. Una delle creazioni più recenti permette di affrontare l'avventura nei panni di Ciri di The Witcher 3: Wild Hunt!

La mod, realizzata con dovizia di particolari da un utente che si fa chiamare Wiwilx, rimpiazza il modello di Claire con quello della Rondine, che quindi può essere impiegato per affrontare l'intera avventura horror. Se siete interessati potete scaricarla dirigendovi su Nexus Mods, in alternativa potete vederla in azione nel filmato allegato in cima a questa notizia.

Siamo sicuri che saranno in molti ad apprezzare questa mod, anche coloro che si sono avvicinati di recente al franchise grazie alla serie televisiva di Netflix, sebbene l'adattamento per il piccolo schermo non abbia nulla a che spartire con la serie dei videogiochi realizzati da CD Project RED. Non è la prima volta che Claire Redfield viene sostituita con un'eroina proveniente da un altro universo ludico: nei mesi scorsi abbiamo già avuto modo di vedere in azione Ellie di The Last of Us e 2B di Nier Automata.

Resident Evil 2 Remake, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, ha festeggiato ieri 25 gennaio il suo primo anniversario. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno condiviso alcuni retroscena sullo sviluppo del gioco.