Adesso potete finalmente platinare o millare Wo Long: Fallen Dynasty

I ragazzi giapponesi di Team Ninja hanno appena pubblicato la nuova Patch 1.04 per Wo Long: Fallen Dynasty, con la quale hanno risolto una lunga lista di problemi. L'aggiornamento sarà accolto con estremo entusiasmo anche dai trophy/achievement hunter, i cui desideri di completamento erano fino a ieri minati da un fastidioso bug.

Tra i molteplici interventi effettuati da Team Ninja mediante la Patch 1.04 spicca la risoluzione di un bug che impediva lo sblocco di certi trofei e achievement, rendendo dunque vani gli sforzi per il conseguimento del platino o il completamento della lista degli obiettivi. Gli sviluppatori riferiscono che, dopo l'installazione dell'aggiornamento, sarà sufficiente ripulire uno qualsiasi dei campi di battaglia principali o secondari per ottenere i trofei e gli achievement precedentemente bloccati.

Per il resto, segnaliamo l'aggiunta di: una nuova funzione che permette spostare il lock-on verso un altro bersaglio durante le animazioni di Fatal Strikes, Evocazioni e deviazioni; la possibilità di aprire la schermata del viaggio subito dopo il completamento di un campo di battaglia per decidere quale affrontare subito dopo (ad eccezione dei primi completamenti dei campi di battaglia principali); un'opzione per tornare alla schermata di briefing prima di cominciare una sessione cooperativa; una serie di migliorie all'Intelligenza Artificiale; aggiustamenti al quantitativo di Punti Morali guadagnati dai giocatori; l'assegnazione di un Morale Rank pari a 20 durante la permanenza alla base, il Villaggio Nascosto; e molto altro. La versione PC, nello specifico, ha visto dei sostanziali miglioramenti al controllo della telecamera tramite il mouse.

Consultate il changelog ufficiale della patch 1.04 di Wo Long: Fallen Dynasty per scoprire tutti i cambiamenti e le migliorie apportate da Team Ninja al gioco disponibile su PlayStation 4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S e nel catalogo di Xbox Game Pass.