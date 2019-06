Per Adi Shankar è ora che i Pokémon trattino temi più maturi

L'indiano-americano Adi Shankar è una delle personalità più influenti di Hollywood, ed è produttore tra le altre cose dell'adattamento televisivo di Castlevania su Netflix. Recentemente il producer ha anche lavorato ad una parodia dei Pokémon chiamata, appunto, The End of Pokémon.

Shankar però ha rivelato di apprezzare davvero il franchise, ma che sarebbe ora che forse iniziasse a rivolgersi anche ad un pubblico già adulto, visto che i fan della prima ora sono cresciuti. Ne ha parlato durante una recente intervista, dichiarando:

"Penso si tratti di un argomento più grande, non si tratta solo dei Pokémon. Riguarda come le corporazioni si avvicinino alle proprietà intellettuali [...] I Power Rangers dovranno sempre essere un franchise per bambini? Il concetto dei pokémon potrebbe essere usato per esplorare temi più maturi, più adulti? Assolutamente, credo di sì."

Al che, al produttore è stato chiesto se pensasse che Hollywood dovrebbe re-immaginare IP family-friendly come i Pokémon, appunto, in maniera più scura e matura. Ecco la risposta:

"Credo che per certi versi stia già succedendo. Pensate a Batman v Superman, se guardi com'era il franchise 70 anni fa capisci che sia stato reinterpretato. E non solo a livello più cupo. Prendete Batman, Superman e la Justice League, sono stati fortemente isporati dalla versione di Batman di Frank Miller. E su alcuni livelli anche il MCU, che non è cupo e oscuro quasi per nulla."

Che ne pensate delle parole del producer? Sareste interessati a un cambio di rotta dei Pokémon, anche se non necessariamente in ambito più dark?