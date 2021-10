Adidas ha annunciato le sneakers ufficiali di Xbox

Come parte dei ricchissimi festeggiamenti per il ventesimo anniversario della sua prima console, Microsoft ha stretto una partnership con Adidas per la realizzazione e la commercializzazione delle sneakers di Xbox.

Le nuovissime Xbox 20th Forum Tech, questo il nome ufficiale delle sneakers, sono ovviamente di colore verde e nero con dei dettagli in verde traslucente, e presentano il logo originale di Xbox sulla linguetta. "Il design delle Xbox 20th Forum Tech strizza l'occhio alla nostalgia abbracciando al contempo le tecnologie moderne, e sono simboliche del nostro approccio alla storia di Xbox - celebriamo gli ultimi vent'anni guardando al futuro del gaming", ha dichiarato James Monosmith, Senior Sales & Marketing Manager della divisione Xbox Consumer Product.

Il lancio delle nuove Adidas Xbox 20th Forum Tech, previsto entro la fine di quest'anno, non sarà un evento isolato: Microsoft ha svelato di aver in serbo anche altre scarpe Adidas "ispirate al passato e al presente delle console Xbox". Intanto, potete godervi il trailer di presentazione delle Xbox 20th Forum Tech, girato come se fosse uno spot dei primi anni del 2000. Entro la fine del 2021, ricordiamo, è atteso anche il mini-frigo a forma di Xbox Series X.