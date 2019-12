Adidas presenta le scarpe di Ninja, in arrivo a fine mese

Il colosso tedesco Adidas ha annunciato l'imminente arrivo nei negozi delle scarpe dedicate al celebre streamer Ninja. Tyler Blevins è da qualche mese testimonial dell'azienda insieme a nomi come Kanye West, Pharrell Williams e Beyonce.

Adidas ha presentato in queste ore le Nite Joggers x Ninja, in vendita dal 31 dicembre al prezzo di 150 dollari, venti dollari in più rispetto al modello standard in vendita a 129 dollari. Le sneakers si caratterizzano per una colorazione blu intensa, sulla parte laterale spiccano le parole "Time In" e "Ninja" per il resto non ci sono particolari differenze rispetto alle Nite Joggers già in commercio.

Le Nite Joggers Adidas x Ninja saranno disponibili negli store Adidas selezionati e online con una tiratura limitata, non è chiaro se la vendita retail sia prevista solo in Nord America o se verranno distribuite anche in Europa e Asia. La casa ha da poco presentato anche le Adidas Advantage x Pokemon, una sneaker esclusiva dedicata ai celebri mostriciattoli, a testimonianza di come l'azienda voglia espandere il suo pubblico conquistando anche i cuori (o meglio, i piedi) dei videogiocatori.