Adidas: le sneakers ufficiali di Xbox 360 stanno per arrivare in Canada

Le celebrazioni per i 20 anni di Xbox proseguono con le sneakers ufficiali di Adidas a tema Xbox. La nuova linea di calzature ideata dal colosso tedesco dell'abbigilamento sportivo in collaborazione con Microsoft verrà lanciata nei prossimi giorni in Canada con le prime sneakers dedicate a Xbox 360.

La partnership siglata dalla casa di Redmond con Adidas, annunciata a settembre con la presentazione delle nuovissime sneakers Xbox 20th Forum Tech, fa così da sfondo a un nuovo modello di sneakers con un design che strizza l'occhio alle forme di Xbox 360 e all'estetica della sua prima dashboard.

L'ultimo modello di scarpe sportive Adidas a tema Xbox 360 presenta il logo del controller della console Microsoft sulla parte laterale, con dettagli in colorazione verde e bianca che riprendono i diversi bottoni ed elementi grafici della console che, insieme a Wii e PlayStation 3, ha caratterizzato la settima generazione videoludica.

Le sneakers ufficiali di Adidas a tema Xbox 360 saranno in vendita sul portale canadese dell'azienda tedesca dal 30 ottobre al prezzo di 200 dollari canadesi, corrispondenti a 138,46 euro al tasso di cambio attuale. Rimaniamo in attesa di conoscere le tempistiche per il lancio in Europa di queste sneakers e degli altri "accessori celebrativi" di Microsoft per i vent'anni delle proprie console, ivi compresi i mini-frigo di Xbox Series X.