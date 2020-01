Adidas x Pokemon: disponibili ora in Italia scarpe, magliette, tuta e pantaloni

Gli articoli della collezione Adidas x Pokemon sono ora disponibili anche in Italia dopo aver fatto il loro debutto la scorsa settimana negli Stati Uniti ed altri paesi europei. Il colosso tedesco ha stretto una partnership con Nintendo e The Pokemon Company per proporre una linea dedicata alle celebri creature.

La collezione è composta da vari pezzi tra cui una tuta (completo pantaloni e giacca con zip) in vendita a 59.99 euro, T-Shirt a 19.99 euro (disponibile nei colori bianco e rossa), due modelli di scarpe (Hoops Mid 2.0 e Advantage) a 44.95 euro e un pantaloncino in vendita a 22,95 euro.

Tutti i capi sono già in vendita online sul sito di Adidas anche in Italia e presto raggiungeranno gli scaffali dei grandi rivenditori. Ad oggi sono disponibili unicamente taglie da bambino e ragazzo sia per quanto riguarda le scarpe che le magliette e la tuta, non sappiamo se nelle prossime settimane Adidas distribuirà anche taglie da adulto come avvenuto in Nord America.

Non è la prima volta che la nota azienda di abbigliamento presenta una linea dedicata al mondo dei videogiochi: le scarpe Adidas x Ninja sono state lanciate il primo gennaio scorso con notevole successo. La "rivale" Puma ha presentato invece lo scorso autunno una collezione di scarpe e magliette ispirata a Tetris