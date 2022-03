Adopt Me: disponibile l'update Woodland Egg, tanti nuovi animaletti invadono Roblox

Uno dei giochi più popolari ed amati di Roblox si aggiorna: è disponibile l'update Woodland Egg di Adopt Me, che introduce diverse nuovi animaletti da accudire ed amplia ulteriormente l'esperienza offerta dal titolo realizzato da DreamCraft.

La novità principale, appunto, riguarda l'aggiunta di 8 pet inediti da adottare e far crescere. Tra comuni, rare e leggendarie, ecco tutte le creature con le quali da adesso i giocatori potranno interagire:

La Rana Toro (comune)

La Volpe Rossa (comune)

Il Cardinale Rosso (non comune)

La Salamandra (ultra rara)

Il Picide Rosso (ultra raro)

La Martora (ultra rara)

Il Daino (leggendario)

Il Falco (leggendario)

Le novità di Woodland Egg non si fermano qui, dato che viene introdotta una chat completamente rinnovata per gli scambi di cuccioli tra gli utenti, oltre all'arrivo del Premium Camping Kit Bundle, che include come esclusiva assoluta di questo pacchetto uno stand per marshmallow, oltre a tutta una serie di rifornimenti extra aggiuntivi per il camping. Si tratta indubbiamente di aggiunte molto gradite per l'amatissimo gioco di Roblox, che subito dal suo debutto si è imposto sulla piattaforma social videoludica come un'esperienza imperdibile per tutti, raggiungendo vette di popolarità con ben pochi rivali.

Nel frattempo sembra che Roblox stia per arrivare su PS5 e PS4 stando a quanto riportato in un annuncio di lavoro, ma finora nessuna conferma ufficiale è stata diffusa da Roblox Corporation.