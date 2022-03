Adopt Me, l'update Woodland Egg esce il 17 marzo: sono 8 i pet già confermati su ROBLOX!

Il conto alla rovescia che campeggia sul sito ufficiale non lascia adito a dubbi: l'attesissimo aggiornamento Woodland Egg di Adopt Me verrà pubblicato domani 17 marzo alle ore 17:00. Ecco cosa possiamo aspettarci!

Grazie all'update Woodland Egg, Adopt Me riceverà una nuova chat per gli scambi e, soprattutto, otto nuovi pet da collezionare e allevare. Il nuovo trailer pubblicato quest'oggi dai creatori del gioco, visibile in cima a questa notizia, presenta una ad una tutte le nuove creature, tra le quali spiccano due di classe leggendaria: la Rana Toro (comune), la Volpe Rossa (rara), la Salamandra (ultra rara), il Cardinale Rosso (non comune), la Martora (ultra rara), il Picide Rosso (rarità non rivelata nel trailer), il Daino (leggendario) e il Falco (leggendario).

Assieme all'aggiornamento, verrà introdotto anche il Premium Camping Kit Bundle, che include uno stand per marshmallow stand (ottenibile solo ed esclusivamente nell'ambito di questo bundle) e una selezione di rifornimenti premium per il camping.

Cosa ne pensate di tutte queste novità? Per chi non lo sapesse, Adopt Me è accessibile tramite Roblox e rappresenta una delle esperienze 3D di maggior successo della piattaforma. Il gioco permette di allevare ben settanta animali da compagnia, costruire e decorare una casa tutta proprio, sbloccare giocattoli e veicoli, fare nuove amicizie ed esplorare un mondo coloratissimo con una propria economia basata sugli scambi.