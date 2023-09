L'adrenalina degli attimi prima della rapina in un cosplay per Payday 3

È una questione di giorni per l'uscita di Payday 3, l'atteso nuovo capitolo dello sparatutto cooperativo sviluppato da Starbreeze Studios che porterà i giocatori a indossare la maschera per mettersi nei panni di un gruppo di rapinatori professionisti. In attesa del debutto, la banda è stata riunita per completare i preparativi alla rapina.

Payday è una saga amata dagli amanti del gioco in co-op che nasce nel 2011 con Overkill. Il primo capitolo, sottotitolato The Heist, metteva i giocatori nei panni di Dallas, Hoxton, Chains e Wolf, quattro rapinatori impegnati nei colpi più assurdi e complessi.

Payday 3, che fa seguito al secondo episodio del 2013, seguirà la formula originale. Quello di Starbreeze è dunque uno sparatutto PvE (4 contro l'IA) che mette in risalto la componente tattica, una progressione in stile gioco di ruolo e la personalizzazione delle armi e del giocatore. Dopo aver seminato il panico per Washington, il gruppetto di quattro rapinatori decide di abbandonare il giro, ma la pace non durerà molto. Saranno dunque costretti a rimettere su le maschere sul volto per colpire anche New York. Le otto rapine di Payday 3 si ispireranno a celebri film di Hollywood.

In questo cosplay di Payday ritroviamo tre dei quattro componenti della banda di rapinatori più amati dal pubblico di videogiocatori. A pochissimo dal prossimo colpo, Dallas, Chains e Wolf si sono riuniti per gli ultimi preparativi. Ma che fine ha fatto Hoxton? È questa la domanda che si pone il cosplayer @Nnstrom, che sui social ha condiviso questa magnifica interpretazione.