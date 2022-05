Advance Wars 1+2, mistero sulla data d'uscita: lo strategico Nintendo salta il 2022?

Originariamente previsto per l'aprile del 2022, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è stato rinviato a data da destinarsi, ancora mai comunicata da Nintendo. La casa di Kyoto collegò l'ennesimo posticipo ai "recenti eventi mondiali", chiaro riferimento alla guerra in corso tra Russia ed Ucraina.

Ancora adesso, però, non sembra esserci alcun piano per il debutto di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp su Nintendo Switch, e il gioco sembra essere scomparso nel nulla. Stando infatti all'ultimo report finanziario di Nintendo relativo all'anno fiscale conclusosi lo scorso 31 marzo, tra i diversi giochi in uscita nel 2022, il remake dei primi due capitoli di Advance Wars non compare nella lista. Al contrario, l'uscita del gioco viene per ora catalogata con un semplice "TBA", ossia ancora da annunciare.

Il gioco, tuttavia, dovrebbe già essere completo o quantomeno in uno stadio estremamente avanzato dei lavori dato che, a causa di un bug, una giocatrice ha avuto accesso ad Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp su Switch Lite risultando al momento l'unica ad essere in grado di giocarlo, accedendo ai menù principali ed anche alla prima missione della campagna.

Nulla vieta dunque a Nintendo di annunciare anche all'ultimo momento una nuova data. Per adesso però è bene portare pazienza, dato che non sembrano esserci novità all'orizzonte sul ritorno di Advance Wars.