Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp annunciato per Switch, ecco la data di lancio

Nel corso dell'evento Direct che Nintendo ha preparato in occasione della nuova edizione dell'E3, c'è stato spazio anche per l'annuncio di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, che permetterà ai giocatori di rivivere le due campagne dei giochi su Switch.

Come sottolineato al termine del trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Advance Wars 1+2 Re-Booted Camp marcerà su Nintendo Switch a partire dal 3 dicembre 2021.

Guida un esercito in combattimenti strategici a turni nei panni di un consigliere tattico dell’esercito di Orange Star. Muovi unità di terra, mare e aria attraverso il campo di battaglia e scatena le potenti abilità degli ufficiali comandanti per ribaltare le sorti di un combattimento. Elimina le unità nemiche e cattura basi e città per assicurarti la vittoria e mantenere la pace. Tieni d’occhio il terreno e le condizioni climatiche mentre conduci le tue unità nelle due campagne che coprono gli eventi di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sarà pubblicato su Nintendo Switch il 3 dicembre di quest'anno. I preordini si aprono già oggi nel Nintendo eShop. Intanto potete gustarvi il reveal trailer e la galleria di immagini che trovate poco più in basso, mentre per ulteriori dettagli potete visitare la pagina eShop della raccolta.