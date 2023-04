Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: come ottenere il Grado S in tutte le missioni

Come avrete sicuramente notato giocando a Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, alla fine di ogni singola missione del primo capitolo vi verrà assegnato un Grado, il quale dipende da vari fattori. Se volete ottenere una S in ognuna delle attività, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a migliorare.

La lettera che il sistema assegna al giocatore nelle fasi conclusive di una missione dipende principalmente da tre fattori, ovvero Velocità, Potenza e Tecnica. In poche parole, per ottenere il Grado S occorre che il punteggio sia elevato per ciascuno di questi tre parametri. Ma come funziona esattamente?

Ecco tutti i dettagli su ogni criterio di valutazione di fine missione in Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp:

Velocità: questo valore è inversamente proporzionale al numero di giorni impiegati per portare a termine l'incarico. Ogni missione ha un quantitativo massimo di giorni entro il quale è possibile ottenere il Grado S, dopodiché andrà diminuendo col passare del tempo

questo valore è inversamente proporzionale al numero di giorni impiegati per portare a termine l'incarico. Ogni missione ha un quantitativo massimo di giorni entro il quale è possibile ottenere il Grado S, dopodiché andrà diminuendo col passare del tempo Tecnica: con questo parametro si indicano le unità del giocatore che sono state sconfitte nel corso della missione e, in linea di massima, il modo per ottenere il Grado S consiste nel non far morire più di un quinto (il 20%) delle truppe disponibili

con questo parametro si indicano le unità del giocatore che sono state sconfitte nel corso della missione e, in linea di massima, il modo per ottenere il Grado S consiste nel non far morire più di un quinto (il 20%) delle truppe disponibili Potenza: il terzo ed ultimo criterio di valutazione è quello più complesso, poiché riguarda le fasi di attacco e il quantitativo di unità di cui dispone l'avversario. Per ottenere una valutazione massima in Potenza, occorre far fuori in un solo turno almeno il 10% del totale delle unità nemiche sul campo. Nel caso in cui dovessero esserci quindi 20 unità nemiche, dovrete distruggerne almeno 2

Ora che sapete tutto su come ottenere un Grado S nelle missioni del primo capitolo, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, disponibile dal 21 aprile 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.