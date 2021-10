Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp esce ad aprile 2022? Indizi dal Nintendo eShop

Come sappiamo, Advance Wars 1+2 Re Boot Camp è stato rinviato al 2022: la collection con i remake dei primi due capitoli della serie usciti su Game Boy Advance nei primi anni 2000 era originariamente prevista per il 3 dicembre 2021, nonostante il lungo silenzio sul progetto in seguito al suo annuncio.

Nintendo non ha tuttavia specificato la nuova data esatta della raccolta, prevista attualmente per una generica primavera del 2022. Tuttavia dal Nintendo eShop americano sembra essere trapelato il giorno esatto in cui la serie di Advance Wars farà il suo ritorno dopo numerosi anni di assenza (l'ultimo capitolo per Nintendo DS, Advance Wars Dark Conflict, è infatti datato 2008): venerdì 8 aprile 2022 sembra essere la data scelta dalla Grande N per il debutto di Advance Wars 1+2 Re Boot Camp.

Nintendo tuttavia non ha al momento confermato o smentito la notizia, dunque potrebbe trattarsi di un errore dell'eShop oppure di un vero e proprio leak. In ogni caso mancano ancora diversi mesi prima di poter mettere le mani sull'atteso ritorno su Nintendo Switch della serie di strategia a turni che tanto successo riscosse su GBA e DS: per l'occasione offrirà una veste grafica rinnovata e tutti i contenuti delle versioni originali.