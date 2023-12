Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: in offerta su Amazon ad un prezzo super scontato

Su Amazon è acquistabile ad un prezzo scontato l'esclusiva per Nintendo Switch Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che include il remake di Advance Wars e Advance Wars 2 Black Hole Rising! usciti per Game Boy Advance.

La raccolta è in offerta su Amazon a 39,99 euro, con lo sconto di 20 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, il nostro Riccardo Ruelli ha premiato il titolo recensendolo con un voto finale pari a 8, se volete recuperare la nostra recensione potete farlo a questo link.

Nei giochi prenderemo il comando dell'esercito di Orange Star per guidarlo in battaglie strategiche a turni da combattere a terra, in mare e in aria, sconfiggendo le formazioni nemiche e catturando basi e città per assicurarci la vittoria e mantenere la pace, ricordando di tenere sempre d'occhio le condizioni atmosferiche ed il terreno mentre condurremo unità di vario tipo attraverso un'ampia gamma di mappe.

Il gioco era inizialmente atteso per il 3 dicembre del 2021 ma è stato rinviato, in quanto Nintendo ha dichiarato che lo studio ha bisogno di più tempo per apportare al progetto alcune rifiniture.