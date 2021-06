Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: preordini aperti su Amazon

Amazon apre i preordini dell'esclusiva per Nintendo Switch Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che include il remake di Advance Wars e Advance Wars 2 Black Hole Rising! usciti per Game Boy Advance.

La raccolta è preordinabile su Amazon a 59,99 euro con data di uscita prevista per il 3 dicembre al prezzo minimo garantito: ordinando subito se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà in automatico il prezzo più basso.

Preordina Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp su Amazon

Nei giochi prenderemo il comando dell'esercito di Orange Star per guidarlo in battaglie strategiche a turni da combattere a terra, in mare e in aria, sconfiggendo le formazioni nemiche e catturando basi e città per assicurarci la vittoria e mantenere la pace, ricordando di tenere sempre d'occhio le condizioni atmosferiche ed il terreno mentre condurremo unità di vario tipo attraverso un'ampia gamma di mappe.

Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo, come per esempio Mario Party Superstars a 59,99 euro con data di uscita il 29 ottobre, Metroid Dread a 59,99 euro previsto per l'8 ottobre, Shin Megami Tensei V a 59,99 euro in uscita il 12 novembre e WarioWare: Get It Together! a 49,99 euro con uscita fissata per il 10 settembre.