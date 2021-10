Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è stato rinviato al 2022

Nintendo ha annunciato che Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp per Nintendo Switch non uscirà il 3 dicembre come inizialmente annunciato, il gioco è stato rimandato e arriverà solamente nel corso della primavera del 2022.

Lo studio ha bisogno di più tempo per apportare al progetto alcune rifiniture, la raccolta era inizialmente prevista per il 3 dicembre 2021, il gioco è ora atteso per lo slot primaverile del prossimo anno, purtroppo non ci sono ulteriori dettagli, nel messaggio condiviso da Nintendo si parla come detto della necessità di avere più tempo a disposizione per rifinire alcuni aspetti del gioco.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp include i remake di Advance Wars e Advance Wars 2 Black Hole Rising usciti originariamente nel 2001 e nel 2003 su Game Boy Advance, sviluppati dal team Intelligent Systems, noto anche per il lavoro svolto negli anni sulla serie Fire Emblem.

A dicembre Nintendo pubblicherà comunque Big Brain Academy Sfida tra Menti per Switch mentre a Nintendo arriveranno i remake di Pokemon Diamante e Perla, preceduti a fine ottobre da Mario Party Superstars, i tre titoli che compongono la lineup natalizia di Nintendo Switch per il 2021. Una nuova data per Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp non è stata comunicata dal publisher giapponese.