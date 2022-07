Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp rinviato al 2023? La presunta nuova data è davvero strana

Originariamente previsto per l'8 aprile 2022 su Nintendo Switch, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp fu rinviato a causa della guerra in Ucraina. Da allora Nintendo non ha più parlato del gioco e, soprattutto, non ha comunicato nessuna nuova finestra di lancio per il ritorno della sua serie strategica.

Nei mesi successivi al posticipo non sono mancati rumor e speculazioni sulla sorte del gioco, tenendo in conto la possibilità che Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp potesse saltare il 2022 in quanto non più citato nei report finanziari della Grande tra i giochi in uscita durante l'anno. Nintendo non ha comunque mai comunicato ufficialmente il posticipo del nuovo Advance Wars al 2023, tuttavia nuove voci di corridoio sembrano ancora una volta muoversi verso tale direzione.

Su Twitter, un utente di nome Zalman segnala di aver ricevuto una mail riguardo lo status del suo pre-order di Advance Wars 1+2, con la distribuzione del gioco che sarebbe stata spostata al febbraio del prossimo anno. La questione è stata poi approfondita dal portale GameXplain, che in un video su Yotube fa notare che un famoso retailer ha spostato l'uscita di Re-Boot Camp al 24 febbraio 2023.

Sebbene possa essere un placeholder, si tratterebbe di una data molto strana e sospetta considerato che cadrebbe proprio nel preciso anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il motivo che aveva spinto la stessa casa di Kyoto al rinvio del suo Advance Wars. Una coincidenza troppo dubbia per per rivelarsi effettivamente tale, ma fino a quando Nintendo non si esprimerà in merito alla sorte dell'opera si rimane per ora nel campo delle speculazioni.