Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp rinviato a causa della delicata situazione internazionale

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp per Nintendo Switch non uscirà l'8 aprile come inizialmente annunciato, Nintendo ha infatti comunicato che il gioco uscirà più avanti e la nuova data verrà rivelata prossimamente.

"Alla luce dell'attuale situazione internazionale, abbiamo deciso di posticipare l'uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp per Nintendo Switch, prevista in origine per l'8/4. Continua a seguirci per aggiornamenti sulla nuova data di uscita."

E' questo il messaggio pubblicati sui profili social di Nintendo, la casa di Kyoto ha rinviato l'uscita alla luce della delicata situazione internazionale legata alla guerra in Ucraina, in un periodo storico così delicato si è preferito evidentemente non pubblicare un gioco con la parola "Wars" nel titolo e avente come tema proprio la guerra. Una decisione presa con grande sensibilità per non ferire gli animi le persone coinvolte nel conflitto.

Al momento il gioco non ha una data di uscita e maggiori dettagli verranno diffusi in seguito. Per Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp si tratta del secondo rinvio, il lancio era inizialmente previsto per dicembre 2021 e poi spostato all'aprile 2022, adesso però gli eventi recenti non permettono al gioco di essere pubblicato in un clima sereno e per questo si è optato per il rinvio a data da destinarsi.