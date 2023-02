Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è ancora vivo: annunciata la nuova data!

Dopo un lungo silenzio, finalmente Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp torna a mostrarsi al Nintendo Direct di febbraio 2023. Le riedizioni dei primi due giochi della serie pubblicati originariamente su Game Boy Advance si apprestano a fare il loro ritorno su Nintendo Switch, ed il debutto non è troppo lontano.

Nintendo conferma che Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp sarà disponibile a partire dal 21 aprile 2023, esattamente un anno dopo rispetto alla data originariamente prevista. Lo scorso anno Advance Wars 1+2 venne rinviato a causa della guerra in Ucraina, proprio quando mancava ancora un mese circa prima del suo esordio sul mercato. Da quel momento il gioco è sparito sostanzialmente dai radar, al punto che in molto iniziarono a temere una sua possibile cancellazione.

Nulla di tutto questo fortunatamente si è concretizzato e, anzi, recenti voci di corridoio davano per certo che Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp sarebbe uscito presto. Mancano dunque ancora un paio di mesi prima di potersi godere, in veste aggiornata, i due amatissimi strategici a turni della Grande N, che all'epoca della loro originale uscita su GBA ottennero grandi consensi grazie alla loro complessità, allo stile visivo adottato ed alle numerose e profonde battaglie incluse nella modalità principale e non solo.

Siete contenti del ritorno di Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp?