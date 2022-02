Advance Wars Re-Boot Camp: il ritorno della serie strategica ha una data ufficiale

Il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 è l'occasione per rivedere in azione Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, la riedizione con grafica aggiornata dei due capitoli della serie bellica strategica a turni firmata Nintendo visti originariamente su Game Boy Advance.

La raccolta segna il ritorno del franchise dopo oltre un decennio d'assenza dalle scene, permettendo ai fan storici della serie, così come a tanti neofiti, di riscoprire le qualità ed i contenuti di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising. E adesso abbiamo anche una data d'uscita ufficiale: l'opera sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 8 aprile 2022 su Nintendo Switch, confermando le precedenti indiscrezioni che davano Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp in uscita ad aprile. Saranno presenti le campagne integrali di entrambi i giochi, con i relativi personaggi ed abilità speciali esclusive, ma non mancherà anche la possibilità di creare le proprie mappe di gioco, così come dare vita a partite fino a 4 giocatori contemporaneamente per una coinvolgente azione strategica.

La collection promette di intrattenere per diverse ore grazie ai suoi ricchi contenuti, tra cui anche la War Room, che offre sfide ad-hoc per coloro che vogliono mettere alla prova tutte le loro abilità da strateghi militari. Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp promette quindi di dare una scossa alla primavera di Nintendo con un promettente tuffo nel passato. Lo farete vostro?