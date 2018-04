Adventure Time: I Pirati dell'Enchiridion uscirà a luglio, ecco il primo trailer

Bandai Namco Entertainment Europe, Outright Games e Cartoon Network hanno condiviso oggi il primo trailer ufficiale di Adventure Time: I Pirati dell’Enchiridion, svelando che il gioco sarà disponibile in Italia dal 19 luglio 2018 in versione fisica per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

Le versioni digitali e per PC Digital tramite Steam e altri distributori saranno disponibili dal 20 luglio 2018. Negli Stati Uniti, il gioco sarà disponibile dal 17 luglio.

In questa nuova e divertente storia di Adventure Time, i giocatori vestiranno i panni di Finn, Jake, BMO e Marceline, per esplorare i loro regni preferiti e incontrare tutti i personaggi della celebre serie di animazione di Cartoon Network. Il gioco inizia con una Terra di Ooo completamente sommersa, in cui i vari regni sono stati separati proprio a causa dell’innalzamento delle acque. E così, Finn e Jake partono a bordo della loro nuova barca per scoprire cos’è successo...

Durante le loro avventure Finn e Jake chiederanno agli amici di unirsi al loro equipaggio sulla nuova barca, Jeff, per affrontare combattimenti spericolati, interrogare vari personaggi alla ricerca di indizi e attraversare il nuovo e pericoloso mare per raggiungere le varie ambientazioni di Ooo.

Caratteristiche principali di Adventure Time: I Pirati dell’Enchiridion: