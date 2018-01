Adventure Time Pirates of Enchiridion è sviluppato da Climax Studios

A metà dicembre,ha annunciato Adventure Time Pirates of Enchiridion , oggi scopriamo che il gioco è in fase di sviluppo negli studi di, team responsabile di progetti come

Questa la sinossi di Adventure Time Pirates of Enchiridion, primo gioco 3D Open World basato sulla celebre serie animata di Cartoon Network: "In questo nuova e divertente storia di Adventure Time, i giocatori vestiranno i panni di Finn, Jake, Marceline e BMO per esplorare i loro regni preferiti e incontrare gli amati personaggi della celebre serie d’animazione TV di Cartoon Network. Il gioco inizia con l’inondazione della Terra di Ooo, in cui i regni vengono separati dall’innalzamento delle acque. Finn e Jake partono a bordo della loro nuova barca per scoprire cosa è successo… Durante le loro avventure, Finn e Jake chiederanno agli amici di unirsi alla ciurma per affrontare combattimenti frenetici, interrogare i personaggi alla ricerca di indizi e attraversare il nuovo e pericoloso mare per raggiungere le varie ambientazioni di Ooo."

Adventure Time Pirates of Enchiridion è atteso su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows durante la primavera.