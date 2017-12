Adventure Time: Pirates of the Enchiridion uscirà nella primavera 2018 su PC e console

ha annunciato oggi che, titolo dedicato alle avventure di Finn e Jake, arriverà nella primavera 2018 su

In questo nuova e divertente storia di Adventure Time, i giocatori vestiranno i panni di Finn, Jake, Marceline e BMO per esplorare i loro regni preferiti e incontrare gli amati personaggi della celebre serie d’animazione TV di Cartoon Network. Il gioco inizia con l’inondazione della Terra di Ooo, in cui i regni vengono separati dall’innalzamento delle acque. Finn e Jake partono a bordo della loro nuova barca (Dai un nome*) per scoprire cosa è successo… Durante le loro avventure, Finn e Jake chiederanno agli amici di unirsi alla ciurma per affrontare combattimenti frenetici, interrogare i personaggi alla ricerca di indizi e attraversare il nuovo e pericoloso mare per raggiungere le varie ambientazioni di Ooo.

Tra le funzionalità di gioco di Adventure Time: Pirates of the Enchiridion:

Esplorazione in un mondo aperto

Viste 3D che valorizzano lo stile artistico del gioco

Personaggi giocabili più amati: Finn, Jake, BMO e Marceline

Una storia di Adventure Time originale

Combattimenti strategici

Progressione dell’eroe

Pirati: “Corpo di mille balene!”

*Dai un nome

Il 15 dicembre, Outright Games lancerà il concorso Dai un nome all’imbarcazione per trovare il soprannome più adatto da dare alla nuova barca di Finn e Jake. Qualcosa di meglio di #McBoatface? Per maggiori informazioni, visita www.facebook.com/OutrightGames.