Aeon Drive: arriva la demo gratis su Xbox, ottimizzata per Series X|S

Tra i titoli che hanno occupato più spazio nel corso dell'ultimo ID@Xbox su Twitch troviamo Aeon Drive, il frenetico platform bidimensionale che i giocatori in possesso di una console Microsoft possono già provare con mano.

Al termine della lunga presentazione allo showcase, infatti, il team di sviluppo del gioco ambientato in una Barcellona cyberpunk ha confermato l'approdo sul Microsoft Store di una demo completamente gratuita. Questa versione di prova Aeon Drive può essere giocata su Xbox One ma gode anche di una serie di ottimizzazioni per i possessori di Xbox Series X e Xbox Series S. La demo supporta infatti la risoluzione 4K e i 60 fotogrammi al secondo e, stando a quanto dichiarato sulla pagina ufficiale della demo sullo store, contiene esclusivamente livelli single player e non permette di sperimentare le modalità PvP, le quali saranno incluse nella versione finale.

Ecco di seguito il link per scaricare gratuitamente la demo del gioco sullo store Microsoft:

Aeon Drive Demo sullo store Xbox

Chi non può giocare su Xbox può scaricare la demo tramite Steam, visitando la pagina ufficiale del gioco e cliccando sul tasto verde per avviare il download della versione di prova.

Prima di lasciarvi al filmato di gameplay mostrato all'evento, vi ricordiamo che Aeon Drive arriverà nel corso del 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.