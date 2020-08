Aeon Must Die tra sviluppatori non pagati e crunch: arriva il commento di Focus Home

I rappresentanti di Focus Home Interactive pubblicano una nota ufficiale per commentare le polemiche su Aeon Must Die, con le accuse mosse ai dirigenti della software house Limestone tra crunch time e sviluppatori che non ricevono pagamenti da diverso tempo.

Con un messaggio condiviso sulle pagine dei propri profili social, i portavoce del publisher transalpino intervengono per spiegare che "Focus Home Interactive ha sempre elogiato e supportato tutti i nostri partner e gli sviluppatori che ne compongono i team creativi. Siamo orgogliosi di trattare i nostri dipendenti e sviluppatori di terze parti in modo equo e rispettoso e questo non cambierà".

"Focus Home Interactive è stata informata di gravi accuse mosse da alcuni degli sviluppatori di Limestone che hanno lavorato alla creazione del videogioco Aeon Must Die", precisa l'editore francese prima di sottolineare che "questi reclami sono diretti a Limestone, il loro datore di lavoro diretto. In qualità di publisher, Focus sta esaminando attentamente queste accuse e trarrà le conclusioni necessarie se si dimostreranno fondate, e quindi prenderà tutte le misure appropriate. Nessun ulteriore commento sarà condiviso fino a quando non avremo una visione più chiara e completa della questione".

Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it trovate il reveal trailer del picchiaduro RPG Aeon Must Die mostrato durante l'ultimo State of Play.