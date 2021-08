Aeon Must Die: il trailer torna online, è di nuovo in sviluppo?

Molto probabilmente ricorderete le tristi vicende legate ad Aeon Must Die, un interessantissimo prodotto indipendente annunciato in uno State of Play dell'estate 2020 il cui sviluppo si è concluso bruscamente.

Il team di sviluppo si è infatti sciolto in seguito alla pubblicazione di documenti e file che provavano l'esistenza di un ambiente di lavoro tossico e non privo di comportamenti legalmente scorretti da chi si trovava ai vertici della piccola software house. A distanza di circa un anno da tali avvenimenti, il trailer di Aeon Must Die è magicamente ricomparso sul canale ufficiale YouTube di Focus Home Interactive, il publisher dello sfortunato titolo indipendente.

Il misterioso evento ha spinto alcuni utenti a chiedere delucidazioni in merito alla questione e le risposte da parte del publisher e degli sviluppatori, che sono in buona parte confluiti nel team chiamato Mishura Games e stanno lavorando ad Immortal, sono state indubbiamente inaspettate. Da una parte il publisher nega qualsiasi tipo di problema all'interno del team, invece i diretti interessati continuano a sostenere che il progetto sia ancora oggi problematico e che il trailer d'annuncio non sia ancora stato pagato a distanza di un anno dalla pubblicazione. Focus Home Interactive sostiene inoltre che l'IP di Aeon Must Die non gli sia stata sottratta illegalmente e che sia attualmente in parte nelle sue mani e in parte nelle mani di Limewire.

Insomma, la situazione continua ad essere enigmatica e non è chiaro cosa stia realmente accadendo dietro le quinte. In ogni caso la ricomparsa del filmato potrebbe suggerire che, in un modo o nell'altro, i lavori sul gioco stanno procedendo.