Gli aerei nextgen di Microsoft Flight Simulator continuano a volare in nuove immagini

In piena emergenza Coronavirus, i partecipanti all'Alpha Test di Microsoft Flight Simulator combattono la paura per il diffondersi del COVID-19 scattando delle spettacolari immagini ingame dall'alto dei cieli digitali del simulatore aereo in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X nel corso del 2020.

Il nuovo progetto con vista sulla nextgen realizzato dagli Xbox Game Studios in collaborazione con gli studi Asobo (gli autori dell'ottimo A Plague Tale Innocence) vanterà un livello di dettaglio senza precedenti per questo genere di esperienze digitali, merito dell'incredibile scalabilità del motore grafico e degli sforzi profusi nel ricreare l'intera superficie della Terra e i suoi infiniti aeroporti.

Per raggiungere questo risultati, il titolo si appoggerà alle infrastrutture cloud di Microsoft Azure per plasmare una dimensione virtuale quantomai realistica, e non solo sotto il profilo meramente visivo: anche il sistema di gioco, infatti, trarrà vantaggio dalle risorse computazionali dei server in remoto della casa di Redmond per gestire elementi come l'aerodinamica, il flusso dei venti, la fisica e l'intelligenza artificiale su cui si baserà il sistema di meteo dinamico.

Gli scatti odierni, oltretutto, non mostrano la grafica finale del titolo e, soprattutto, non presentano una delle sue caratteristiche che lo renderanno ancora più fotorealistico, ossia la tecnologia di illuminazione dinamica in Ray Tracing. Nell'attesa di scoprire quando sarà disponibile Microsoft Flight Simulator (gratis per chi è abbonato a Xbox Game Pass), vi lasciamo alle immagini che trovate in calce alla notizia e al modulo dei commenti per conoscere il vostro parere al riguardo.