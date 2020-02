AESVI cambia nome: nasce IIDEA, Italian Interactive Digital Entertainment Association

AESVI cambia nome: la prima associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia diventa IIDEA, Italian Interactive Digital Entertainment Association.

L'associazione è stata fondata agli inizi degli anni 2000 e in questo lungo lasso di tempo si è occupata (e continuerà ad occuparsi) di dare visibilità e sostenere l'industria italiana dei videogiochi, aiutando le realtà del nostro paese con l'obiettivo di migliorare le condizioni e le possibilità di business ed espansione di un settore in continua crescita.

Italian Interactive Digital Entertainment Association espanderà ulteriormente il proprio ramo di attività dedicandosi alla promozione, alla conoscenza di questo media presso un pubblico sempre più ampio e continuando a supportare tutti gli studi e gli sviluppatori (indipendenti e non) che hanno o decideranno di investire in Italia.

Dalle ceneri di AESVI nasce IIDEA, nuovo nome e nuova missione di ampio respiro per una associazione che nel corso degli anni ha guidato per mano la crescita del mercato videoludico italiano e che ora si apre al mercato internazionale. Maggiori dettagli sulle attività sono disponibili sul sito ufficiale di IIDEA, nel video in apertura il Presidente Marco Saletta fa il punto della situazione sul settore dei videogiochi in Italia e svela gli obiettivi dell'associazione per l'anno in corso e per il prossimo futuro.