AESVI: L'Italia degli eSport protagonista ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang

Oggi a Casa Italia un gruppo di operatori del settore, guidati da, ha raccontato il mondo del competitive gaming in un seminario promosso da Agenzia ICE come evento collaterale alla manifestazione sportiva in Corea del Sud.

In queste settimane la Corea del Sud è sotto i riflettori per la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio nella cittadina di PyeongChang. Oltre allo sport tradizionale questo paese è celebre anche per la diffusione degli eSports, un fenomeno in continua espansione che, secondo la società di ricerca NewZoo, si stima raggiungerà un giro d’affari di 1.5 miliardi di dollari e 286 milioni di appassionati a livello globale nel 2020. Con il supporto del Comitato Olimpico Internazionale, nei giorni immediatamente precedenti l’inizio delle Olimpiadi si è disputato nella stessa PyeongChang il torneo di Starcraft II del circuito Intel Extreme Masters come evento di avvicinamento ai Giochi Olimpici.

Per l’occasione AESVI è intervenuta, alla guida di un gruppo di operatori del settore attivi in Italia, per un seminario organizzato dall’Agenzia ICE sul tema “Inside the World of eSports: The Italian Experience”. I protagonisti dell’iniziativa hanno raccontato lo stato dell’arte del settore in Italia e discusso delle opportunità per la diffusione del competitive gaming anche nel nostro paese. Sempre secondo i dati della società di ricerca NewZoo, in Italia nel 2017 è stata registrata un’audience di circa 8,1 milioni per gli eSports, di cui 4.5 milioni di spettatori occasionali e 3.6 milioni di appassionati di eSports, e sarebbero circa 3,3 milioni i giocatori italiani impegnati sui principali titoli giocabili in modalità competitiva. L’appuntamento si è svolto oggi martedì 20 febbraio, alle ore 15.30 locali presso CASA ITALIA, sede della delegazione azzurra impegnata nei Giochi Olimpici, ed è stato introdotto da Marco della Seta, Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Corea, da Paola Bellusci, Trade Commissioner dell’Ufficio di Seoul dell’Agenzia ICE e da Annalisa De Luca, Digital Transformation Lead del CONI.

Per quanto riguarda il settore dei videogiochi, hanno partecipato:

Ilaria Amodeo, Communication & Events Manager di AESVI, Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, promotrice della manifestazione di settore Milan Games Week,

Michele Caletti, R&D Programmer di Milestone , il più importante studio di sviluppo videogiochi in Italia, con una specializzazione in racing games e un’esperienza importante anche in ambito competitivo con la prima edizione del MotoGP eSport Championship nel 2017 .

Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia, il partner italiano di riferimento di ESL (Electronic Sports League), piattaforma leader mondiale per gli sport elettronici organizzatrice degli Intel Extreme Masters.

Daniele IcePrinsipe Paolucci, Pro Player per il team Mkers, campione europeo nel 2017, attualmente in gara per il prossimo mondiale di FIFA 18.