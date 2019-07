AESVI: presto sarà illegale vendere videogiochi per adulti ai minorenni in Italia

Molto presto la classificazione PEGI, fino ad oggi considerata più un consiglio che un vero e proprio vincolo, verrà imposta per legge. Ad annunciarlo è stata Thalita Malagò - direttrice generale dell'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI) - nel corso di un'intervista concessa a DDay.it.

Cosa significa? Quando il nuovo regolamento dell'AESVI entrerà ufficialmente in vigore diventerà illegale, ad esempio, vendere un videogioco solo per adulti con PEGI 18 ad un minorenne in Italia. Si tratta di un cambiamento decisamente importante, volto alla tutela dei minori, al quale l'intera catena di vendita dovrà necessariamente adattarsi. Secondo i dati della stessa AESVI, almeno il 20% dei videogiocatori italiani sono minorenni.

Alcuni dubbi, in ogni caso, non sono ancora stati fugati. Non è ancora chiaro, ad esempio, in che modo verranno puniti coloro che non rispetteranno tale obbligo. Preferendo non divulgare informazioni che non siano state del tutto verificate, la direttrice ha assicurato che tutte le risposte verranno fornite con la pubblicazione ufficiale del testo del regolamento, che dovrebbe avvenire molto presto - "a giorni", secondo Malagò. L'iniziativa ha inoltre il pieno appoggio dei produttori, che non temono affatto la potenziale perdita di una fetta di acquirenti. A quanto pare, sono tra i primi a voler vedere riconosciuta l'obbligatorietà del sistema PEGI.

Il PEGI (Pan European Game Information) è un metodo di classificazione valido sulla maggioranza del territorio europeo impiegato per classificare i videogiochi mediante otto descrizioni di contenuto e cinque differenti categorie di età, indicate da cinque differenti bollini quadrati con un numero al centro, che vengono apposti in basso a sinistra sulle copertine dei videogiochi: due verdi (3 e 7 anni), due gialli (12 e 16 anni) e uno rosso (18 anni). La classificazione viene effettuata prima del debutto nei negozi fisici e sulle piattaforme digitali, in differenti fasi. Dapprima viene posto posto un questionario ai produttori, che sono tenuti a indicare la presenza di eventuali contenuti critici (violenza, sesso, gioco d'azzardo e molto altro). Dopo l'assegnazione di una valutazione provvisoria da parte del PEGI, il titolo viene sottoposto ad altri due due enti di classificazione indipendenti - il VSC in Regno Unito e il NICAM in Olanda - che elaborano una certificazione PEGI ufficiale. Quest'ultima può inoltre essere sottoposta ad aggiornamenti nel corso del tempo, affinché la valutazione sia sempre in linea con la sensibilità socio-culturale.