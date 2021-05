Aeterna Noctis: quando esce il metroidvania 'alla Hollow Knight'? Lo svela il nuovo video

Dalle pagine del PlayStation Blog, il team di Aeternum Game Studios confeziona un nuovo video del metroidvania Aeterna Noctis che descrive l'esperienza ruolistica da vivere su PS4 e PS5 in questa ambiziosa avventura 2D ispirata a Hollow Knight.

Il progetto di Aeterna Noctis è realizzato sotto l'egida di PlayStation Talents, il programma lanciato da Sony per supportare attivamente il lavoro degli sviluppatori indipendenti desiderosi di portare i propri titoli sui sistemi dell'azienda tecnologica giapponese.

Come possiamo intuire ammirando il nuovo trailer e le immagini in calce alla notizia, Aeterna Noctis trae profonda ispirazione da Hollow Knight per immergere gli appassionati in una dimensione a tinte oscure piena zeppa di nemici da abbattere.

Il compito degli utenti è quello di indossare i panni del Re dell'Oscurità e di scongiurare la completa dissoluzione del proprio regno intraprendendo un lungo viaggio: nel corso dell'avventura, i giocatori potranno acquisire molteplici abilità (come il teletrasporto e lo scatto) completando le attività proposte dalle 16 ambientazioni in cui è suddivisa la mappa. Ogni zona sarà protetta da creature diverse, per un totale di 100 tipologie di nemici e 20 boss leggendari. Non mancheranno poi i personaggi secondari da cui ricevere ulteriori incarichi che, una volta completati, daranno accesso ad abilità e potenziamenti di alto livello.

Il lancio di Aeterna Noctis è previsto per il 15 dicembre su PS4 e PlayStation 5. Cosa ne pensate di questo metroidvania? Fatecelo sapere con un commento.