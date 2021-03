Aeterna Noctis: primo trailer per il Metroidvania ispirato a Hollow Knight

A deliziare i fan dei Metroidvania è arrivato nel corso delle ultime ore un nuovo trailer dedicato ad Aeterna Noctis, prodotto in sviluppo presso la software house spagnola Aeternum Game Studios.

Il titolo in questione è appunto un Metroidvania bidimensionale che, sebbene si rifaccia alle pietre miliari del genere per quello che riguarda le meccaniche di gameplay, vanta uno stile grafico chiaramente ispirato a Hollow Knight grazie a disegni interamente realizzati a mano dagli artisti del team di sviluppo. Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale, il gioco propone combattimenti all'arma bianca e complesse fasi platform con un livello di difficoltà crescente man mano che il protagonista, il Principe dell'Oscurità, acquisisce nuovi poteri. Nel filmato mostrato su YouTube possiamo vedere una serie di sequenze estratte dal primo dei sedici livelli che saranno presenti nella versione finale del gioco, la cui uscita è prevista su Steam entro la fine del 2021. Sembra però che il gioco non sia in arrivo solo su PC e che sia in sviluppo anche su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

