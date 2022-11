AEW Fight Forever: Chris Jericho, Adam Page e le altre star presentano il Gameplay Trailer

Il nuovo trailer del gameplay di AEW Fight Forever, gioco di wrestling con licenza ufficiale di All Elite Wrestling, è una vera e propria parata di star. A presentarlo sono infatti i veri lottatori della federazione statunitense, chiamati a raccolta dal publisher THQ Nordic e da Yuke's, studio che si sta occupando dello sviluppo del picchiaduro.

È dunque toccato a star del calibro di "Hangman" Adam Page, la dottoressa Britt Baker, Jon Moxley e "Le Champion" Chris Jericho il compito di snocciolare i punti salienti dell'offerta ludica di AEW: Fight Forever, che promette una Modalità Carriera profonda, un ricco editor del personaggio e la possibilità di utilizzare un'ampia varietà di armi e oggetti offensivi sul ring (più di 40!). Sullo sfondo si muovono le loro controparti digitali - perfettamente in grado di riprodurre le loro mosse distintive - affiancate per l'occasione anche dagli altri combattenti del roster, tra i quali spiccano "The Icon" Sting, "Freshly Squeezed" Orange Cassidy, Adam Cole, "The American Dragon" Bryan Danielson, MJF e Thunder Rosa.

Potete godervi il filmato di gameplay di AEW Fight Forever comodamente in cima a questa notizia (o a questo indirizzo). Il gioco, che segnerà il ritorno nel wrestling degli esperti del genere di Yuke's (autori della serie WWE 2K prima del passaggio di redini a Visual Concepts), è atteso "prossimamente" su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In attesa di una data d'uscita precisa, informatevi sul gioco leggendo il resoconto della nostra prova di AEW: Fight Forever alla Gamescom 2022, che ci ha lasciato delle buone sensazioni e un certo ottimismo sulla riuscita del progetto.