AEW Fight Forever in azione: Bryan Danielson vs Adam Page nel nuovo video-gameplay

L'IGN Fan Fest 2023 è l'occasione per rivedere nuovamente in azione AEW Fight Forever, il nuovo videogioco incentrato sulla All Elite Wrestling e previsto in uscita su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox nel corso del 2023.

AEW Fight Forever non ha ancora una data d'uscita precisa a causa di una disputa tra THQ Nordic e l'ESRB per il rating da assegnare al gioco, comunque vicina ad una risoluzione. In attesa di scoprire quando sarà possibile giocare l'opera sviluppata da Yuke's, il nuovo trailer ci offre un ulteriore assaggio del gameplay mettendo in scena l'incontro valido per l'AEW World Championship tra Bryan Danielson (noto ai fan WWE con il nome di Daniel Bryan) e Adam "Hangman" Page.

Il filmato alterna sequenze di gioco con l'incontro televisivo vero e proprio trasmesso durante una puntata di AEW Dynamite, e mette in risalto la spettacolarità della produzione THQ Nordic, che promette di intrattenere i fan della federazione di Jacksonville con uno stile ludico volto a ricalcare grandi classici del passato come WWF No Mercy e Virtual Pro Wrestling.

Negli scorsi mesi, contrariamente a quanto affermato da alcune voci di corridoio, è stato confermato ufficialmente che AEW Fight Forever non arriverà su Xbox Game Pass al lancio e che dunque il gioco dovrà essere acquistato in maniera tradizionale anche sulle piattaforme Microsoft. Ora non resta che attendere il reveal della data d'uscita.